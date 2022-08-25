Manisa Selendi'de yeni HİS göleti

Manisa genelinde üreticilere desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'ye bağlı Beypınar Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti yapım çalışmaları tamamladı.MANİSA (İGFA) - Mera hayvancılığının yoğun olduğu mahallelerde gerçekleştirdiği HİS göleti çalışmaları ile üreticilere destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi’nde de yeni HİS göleti yapım çalışmalarını tamamladı.

Besi hayvanlarının özellikle yaz aylarında kullandığı göletlerde yapılan çalışmaların üreticileri mutlu ettiğini belirten Mahalle Muhtarı Adnan Uzun, “Yağışlar başlamadan önce, mahallemizde yapılan çalışmalardan memnunuz. HİS göletleri, yaylım hayvancılığı yapan üreticiler için oldukça önemli. Hayvanların su ihtiyacını karşılamak için daha kısa mesafeler harcanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, suya daha kolay ulaşabilir duruma geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

