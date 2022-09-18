Manisa Selendi'de verimli depo

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Aşağıtefen Mahallesi Topallar bağlısına daha sağlıklı içme suyu temini amacıyla 25 metreküplük prefabrik betonarme içme suyu deposu çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelere prefabrik betonarme içme suyu deposu kazandırmaya devam ediyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi ilçesine bağlı Aşağıtefen Mahallesi Topallar bağlısına hizmet edecek 25 metreküplük prefabrik betonarme bir deponun montajı yapıldı. Mevcut sondaja bağlantısı yapılacak olan prefabrik depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlandı.

Mahalle muhtarı Mustafa Ercan, “MASKİ ekiplerimiz mahallemizde yeni bir depo çalışması gerçekleştirdi. Çalışmadan çok memnun kaldık. Sayenizde daha sağlıklı içme suyuna kavuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e sevgilerimi iletiyor, MASKİ Genel Müdürlüğü ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.