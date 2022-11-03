Manisa Selendi'de üreticilere 'sertifikalı' destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle uygulamaya alınan ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında ilçelerde başlatılan sertifikalı tohum dağıtımı Selendi’de devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Selendili üreticiye 79 bin 150 kilogram buğday tohumu, 50 bin kilogram arpa tohumu olmak üzere toplamda 129 bin 150 kilogram tohum desteğinde bulunuldu.

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, proje kapsamında yüzde 60 hibeli sertifikalı tohum dağıtımı yaptıklarını belirterek, Kula'dan sonra Selendili üreticilerimize de tohumlarını teslim ettiklerini söyledi.

Bu tür projelerin verim düşüklüğü yaşanan kırsal bölgelerdeki üreticilerin bitkisel üretimde verimi ve kaliteyi artırması için önem arz ettiğini kaydeden Usta, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak projesi ile Selendi ilçemizdeki üreticilerimize toplam 129 bin 150 kilogram sertifikalı buğday ve arpa tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Üreticilerimizin bitkisel verim ve kalitesinin yüksek olmasını diliyorum” dedi.