Manisa Selendi'de tarihi yatırım yükseliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçe merkezinin evsel nitelikli atıksularını arıtmak için 14 milyon TL yatırımla ilçeye kazandıracağı atıksu arıtma tesisini MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Selendi ilçe merkezinin evsel nitelikli atıksularını arıtmak için 14 milyon TL yatırımla ilçeye kazandıracağı atıksu arıtma tesisini inceledi.

Yapılan inceleme ziyaretine Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Selendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Büyükşehir Belediyesi ve Selendi belediyesi meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk ve MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı katıldı.

Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Manisa için Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacağını ve Selendi tarihinin en büyük yatırımının yükseldiğini sözlerine ekleyen MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, il genelinde 19 adet atıksu arıtma tesisin bulunduğuna dikkati çekerek, "Selendi ilçemizde olduğu gibi yapımı devam eden atıksu arıtma tesislerimizde mevcut. Hayırlısı ile bu tesislerimizde tamamlanınca 17 ilçemizin tamamına Atıksu arıtma hizmeti götürmüş olacağız. Bu bereketli toprakların kirlenmemesi için çok önemli bir adım attık. Kısa süre içerisinde selendi ilçemizde de atıksu arıtma tesisimizi faaliyete alarak çocuklarımıza, evlatlarımıza bu toprakları, bu çevreyi temiz bir şekilde devredeceğiz. Biz bu doğanın emanetçisiyiz. Bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Allah kazasız, belasız bitirmeyi nasip etsin” diye konuştu.