Manisa Selendi'de katı gübre dağıtma römorku çiftçilerin kullanımında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Selendi ilçesinde kullanılmak üzere katı gübre dağıtma römorkunu çiftçilerin kullanımına sundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla projelerini uygulamaya devam ediyor. Kırsalda bulunan çiftçilerin ürünlerinin veriminin artması gelirlerinin çoğalması amacıyla üretilen projeler Manisa Büyükşehir Belediyesi ile tek tek hayata geçiyor.

Üretiminin öneminin arttığı bu Pandemi sürecinde çiftçilerin ürünlerinde artış sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından katı gübre dağıtma römorku alınarak, Selendi koordinatörlüğüne teslim edilerek, çiftçilerin kullanımına sunuldu.

Selendi ilçesinde düzenlenen teslim töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kula ilçesinde de küçükbaş hayvan yıkama makinesini üreticilerin hizmetine sunduklarını belirterek, “Selendi ilçesinde de katı gübre dağıtma römorkunun teslimini gerçekleştiriyoruz. Demirci ilçesine de önümüzdeki hafta tohum elemek için selektör teslim edeceğiz. Ahmetli ilçesinde de sensörlü ilaçlama makinesini üreticilerin hizmetine sunacağız. Makinelerin kullanımını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde üreticilere sağlıyoruz. Bu makinenin kullanımında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerden ücret talep etmeyeceğiz" dedi.