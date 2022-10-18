Son Dakika

Manisa Selendi'de dev yatırım yükseliyor

Yerel 18.10.2022, 15:45
Manisa Selendi'de dev yatırım yükseliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Mania'nın Selendi ilçe merkezinin evsel nitelikli atıksularını arıtmak için 14 Milyon TL yatırımla ilçeye kazandıracağı ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe kalmayacak hedefi ile Atıksu Arıtma Tesisleri yatırımlarına son sürat devam ediyor. 

Bu kapsamda İdarenin 14 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Selendi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin inşaat çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan Atıksu Arıtma Tesisinde betonarme imalatları tamamlandı. Mekanik ve elektrik imalatlarına başlandı. 10 bin eşdeğer nüfusa hizmet verecek olan tesiste günde 840 bin metreküp atıksu arıtımı yapılacak.

Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Manisa için Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe kalmayacağını ve Selendi tarihinin en büyük yatırımının yükseldiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer,  “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün hedefi doğrultusunda Gediz’i balık tutulan günlerine ulaştırmak adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Selendi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizde de inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tesisimiz 14 Milyon TL yatırım bedeline sahip” dedi.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3