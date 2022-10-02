Manisa Selendi'de altyapı ve üst yapıya devam

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 140 Milyon TL yatırım bedeliyle Selendi merkezde başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları, prestij cadde projesi ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisindeki yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesinde 140 Milyon TL yatırım bedeli ile başladığı alt ve üstyapı, prestij cadde projesi ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisindeki yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 84 kilometrelik yeni yatırım ile ilçe merkezinin altyapısı sağlıklı hale getiriliyor. Proje kapsamında ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin de inşa çalışmaları devam ediyor.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesisinde ise betonarme imalatları büyük oranda tamamlandı. 10 bin eşdeğer nüfusa hizmet verecek olan tesiste günde 840 bin metreküp atıksu arıtımı yapılacak. Altyapı ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin yatırım maliyeti 65 Milyon TL olacak.

75 MİLYON TL’LİK ÜSTYAPI YATIRIMI

Altyapı çalışmaları kapsamında, 39 kilometre kanalizasyon, 38 kilometre içme suyu ve 7 kilometre de yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları devam ediyor. Selendi merkezde altyapı çalışması yapılan noktalarda 75 milyon TL yatırım bedeliyle 530 bin metrekare üstyapı işine de başladı. Prestij cadde düzenlemeleri kapsamında şu an altyapısı biten Adnan Menderes Caddesinde kilit parke, bordür ve oluk imalatları tüm hızıyla devam ediyor.