Manisa Şehzadelerde verimli sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Halıtlı mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına yeni bir sondaj kuyusu açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Şehzadeler'e bağlı Halıtlı Mahalle muhtarı Mehmet Akbaş, “Mahallemizde içme suyu sıkıntımız çözüme kavuşturulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve ekiplerine teşekkür ederim” dedi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesine bağlı Halıtlı mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı. Saniyede 8 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.