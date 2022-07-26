Manisa Şehzadeler'in içme suyu altyapısına 12 milyon liralık yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü mahallelere kesintisiz içme suyu sağlamak adına Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesi'nde bin 800 metrelik çelik boru isale hattı imalatına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ilçelerde kesintisiz, kaliteli ve düzenli içme suyu ihtiyacını karşılamak ve arızaların önüne geçmek için çelik hat imalat çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi'nde 1800 metrelik çelik boru içme suyu isale hattı imalat çalışmalarına başlandı.

600 milimetre çapındaki çelik boruların kullanıldığı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sadece Nurlupınar Mahallesinde değil Manisa merkezde bulunan mahallelerde de arızaların önüne geçilecek ve kesintisiz içme suyu sağlanmış olacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, sadece Nurlupınar Mahallesi'ne değil Manisa merkezde bulunan tüm mahallelere hitap eden projenin tahmini bedelinin yaklaşık olarak 13 milyon lira olduğunu belirterek, "Arızaların ve su kesintilerinin bir daha yaşanmaması için çok daha dayanıklı çelik borular kullanıyoruz. Hatların tamamlanması ile birlikte içme suyu ihtiyacını en üst seviyede karşılamış olacağız” dedi.