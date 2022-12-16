Manisa Şehzadeler'e MASKİ'den hizmet ziyareti

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Şehzadeler ilçesine bağlı Çamköy Mahallesine ziyaret gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun ile birlikte Şehzadeler ilçesine bağlı Çamköy Mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mahalle Muhtarı Kadir Çelik ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri Muhtar Çelik’e takdim etti. Çelik, istek ve taleplerin dinlendiği ziyaret nedeniyle Daire Başkanı Çakır ve Şube Müdürü Coşkun’a teşekkür etti.