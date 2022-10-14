Manisa Şehzadeler'e Başkan Ergün'den yatırım turu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi tarafından mahallelere kazandırılan yatırım ve hizmetlerinin açılışının gerçekleştirildiği etkinlikte, vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e büyük ilgi gösterdi.

Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ağırladı.

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve coşkuyla karşılanan Başkan Ergün ve Başkan Çelik, Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıiğdecik, Sancaklıkayadibi, Sancaklıuzunçınar, Sancaklıbozköy, Karaoğlanlı, Yukarıçobanisa, Ayvacık mahalle muhtarları ve vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından eller hep birlikte semaya açılarak, dualar edildi.

Mahalle sakinlerine düzenledikleri program nedeniyle teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Davetimize icabet eden değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Şehzadeler Belediyemiz, hizmetlerine dur-durak bilmeden devam ediyor. Muhtarlık binası kötü durumdaydı. Onu yıktık ve güzel bir proje yaptık. Muhtarlık binasının yanında hemşehrilerimizin vakit geçirebilecekleri güzel bir alan kazandırdık. Yaptığımız eserler hayırlı olsun. Seçildiğimiz günden beri tüm mahallelerimizde olduğu gibi, Sancaklıçeşmebaşı’nda da talepleri bir bir yerine getirdik. Ayrıca bu bölgede ova yollarında 12 kilometrelik asfalt ve bakım çalışması yaptık. Yapılan hizmetler çok büyük ve çok değerlidir. Büyükşehir’in burada yaptığı hizmetler 10 milyon TL’yi buluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, 750 civarında kırsal mahallelerin tam 254 tanesinin alt ve üst yapısını yenilediklerini belirterek ,"Altyapı çalışmaları yapılırken de, her yer toz ve çamur oluyor. Çünkü kazarak iş yapmak durumundasınız. Ama biz hemşerilerimize ve bizden sonra gelecek nesillere daha temiz ve daha sağlıklı bir şehir bırakmak düşüncesiyle bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük. Geldiğimiz noktada alt ve üst yapısını yenilediğimiz 254 köyümüzün şehir merkezinden farkı kalmadı” dedi.

İlçede yapılan altyapı yatırımlarını anlatan Başkan Ergün, “Şehzadeler ilçemizde daha önce 101 mahalle projemiz kapsamında Yeniharmandalı, Çamköy, Kırançiftlik, Sarıalan ve Tepecik mahallelerimizin alt ve üstyapılarını o günün parasıyla 4,5 milyon lira bedelle yenilemiştik. 154 Mahalle Projemiz kapsamında ise Karaağaçlı, Selimşahlar, Yeniköy, Güzelköy, Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıiğdecik ve Sancaklıkayadibi mahallelerimizin alt ve üst yapı yatırımlarını 56 milyon TL bedelle tamamladık. Sadece bu bölgedeki 3 mahallemize yani Çeşmebaşı, İğdecik ve Kayadibi mahallelerimize ise 10 milyon lira yatırımla 16 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedik. 44 bin metrekare de kilit parke taş imalatı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanın” dedi.