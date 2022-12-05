Manisa Şehzadeler'de 'yeni nesil' ilk okumalar yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alt ve üst yapıları tamamlanan Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde yeni nesil uzaktan okumalı mekanik su sayaçlarının montaj işlemleri de tamamlandı. Sayaçların okuması gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde alt ve üstyapısını yenileyerek sağlıklı ve modern çevreler kazandırdığı mahallelere yeni nesil uzaktan okumalı su sayaçları ve muhafaza kutularının montajlarını ücretsiz bir şekilde yapmaya devam ediyor.

MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, alt ve üst yapısı tamamen yenilenen Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy mahallesini ziyaret ederek yeni nesil uzaktan okumalı sayaçların ilk okumasını yaptı. Mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Talip Akbaş, mahalleliye yeni nesil uzaktan okumalı sayaçlar hakkında bilgiler aktardı.

KAMU GİDERLERİNDEN TASARRUF SAĞLANACAK

Yapılan okuma işlemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonu dahilinde alt ve üst yapısı yenilenen mahallelerimize yeni nesil uzaktan okumalı sayaçların montajlarını idare olarak ücretsiz bir şekilde yapmaya devam ettiklerini belirterek, “Yeniköyde montajlarını tamamladığımız yeni nesil uzaktan okumalı sayaçlarımızın okumasını gerçekleştirdik. Alt yapı ve üst yapısını yenilediğimiz mahallelerimizde sayaçların kapı önüne çıkarılma ve okumayı kolaylaştıracak sistemlerin uygulanmasını sürdüreceğiz. Bu sayede hem okuma sırasında zamandan, hem de kamu giderlerinden tasarruf edeceğiz” dedi.