Manisa Şehzadeler'de terfi hattı çalışması
MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde terfi hattı döşeme çalışmasına başladı. 3 kilometrelik eski sondajın bağlantısı ise 25 metreküplük biriktirme deposuna bağlanarak hanelere kesintisiz su imkanı sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde bulunan sondajın bağlantısının yapılması için terfi hattı döşeme çalışmasına başlandı.
Sondajın devreye alınabilmesi amacıyla yapılan terfi hattı döşeme çalışmalarına takiben 3076 metrelik eski sondajın bağlantısı 25 metreküplük biriktirme deposuna bağlanacak. Böylece hanelere kesintisiz su imkanı sağlanacak.
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