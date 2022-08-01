Manisa Şehzadeler'de sulu tarım alanları artıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi’ndeki Damla Sulama ve Terfi Hattı çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, son dönemde yağışların azalması ve iklim değişiklikleri gibi nedenlerle oldukça kısıtlı hale gelen tarımsal sulamanın kapalı sistemle sürdürülmesi ve küçük üreticilerin gelir artışına destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Gökbelli üreticilerin umudu oldu.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca uygulamaya alınan proje kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi’ndeki Damla Sulama ve Terfi Hattı çalışmaları tamamlandı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, şube müdürleri ve Gökbel Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kafa, yapım çalışmaları tamamlanan tesiste incelemelerde bulundu.

Tesisteki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Gökbel Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kafa, “Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’ya ve emeği geçen personellere teşekkür ediyorum. Bu suyun gelmesi vatandaşlar adına çok büyük bir hizmet. Vatandaşımız bu suyun gelmesini dört gözle bekliyordu. Bir şeyler üretip pazara sunmak, köylü pazarına çıkarmak için vatandaşımız beklenti içerisindeydi. Bu tesisin açılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hayırlı olsun” diye konuştu.