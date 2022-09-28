Manisa Şehzadeler'de sulama kanalı temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi ile Akpınar Mahallesinde Devlet Su İşlerine ait olan sulama kanalı güzergahında 1200 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde dere ve sulama kanalı temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi ile Akpınar Mahallesinde Devlet Su İşlerine ait olan sulama kanalı güzergahında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bin 200 metrelik alanı kapsayan temizlik çalışmalarıyla birlikte yoğun yağışlarda oluşabilecek su taşkınlara karşı önlem alınmış oldu.