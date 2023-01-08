Manisa Şehzadeler'de sondaj çalışmaları tamamlandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'ne daha verimli içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu mahallesineyeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için başlatılan sondaj çalışması tamamlandı. Alınan numune teste gönderilecek ve sonuçlar beklenecek. Olumlu sonuç alındığı takdirde, gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak.
Mahalle muhtarı Fahri Sağır, “MASKİ’ye sondaj talebinde bulunduk. Gerekli incelemelerin ardından İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından mahallemizde sondaj çalışması yapıldı ve yeterli suya ulaşıldı. Numune alındı ve teste gönderildi. Her zaman yanımızda olmaları ve bir şey istediğimizde hemen yerine getirmeleri nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.
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