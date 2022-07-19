Manisa Şehzadeler'de kurutma kanalı temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir ve Akpınar Mahallelerinde 3 kilometrelik kurutma kanalı temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir ve Akpınar Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, Devlet Su İşlerine ait olan kurutma kanalında 3 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile kurutma kanalında zararlı maddelerin birikme yapmasıyla oluşan kötü görüntü ve kötü kokunun önüne geçilmiş oldu. Zararlı maddelerin alınmasıyla birlikte suyun akışı daha sağlıklı hale geldi.