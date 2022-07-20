Manisa Şehzadeler'de kanal temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde DSİ’ye ait sulama kanalında temizlik çalışması yaparak yağışlı havalara karşı önlem alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, DSİ’ye ait sulama ve kurutma kanallarında da temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinden de geçen sulama kanalında temizlik işi yapıldı.

Olası bir yağışa karşı taşkın riskine karşı önlem alındı.