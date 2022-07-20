Manisa Şehzadeler'de eğitim planlama toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısı’na katıldı.MANİSA (İGFA) - Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile ilgili kurum müdürleri katıldı. Katılımcılar, eğitim hizmetleri ile işbirliği içinde yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da, Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim ve kurs hizmetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde her yaştan vatandaşın eğitimde fırsat eşitliği ve ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirebilmeleri düşüncesiyle eğitim ve kurs hizmetlerini 17 ilçede hassasiyetle yürüttüklerini ifade eden Özcan, Şehzadeler ilçesinde de aynı anlayış ve hassasiyetle bu çalışmaların sürdüğünü söyledi.