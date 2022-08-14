Manisa Saruhanlı'nın yolları genişletiliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde mahalleleri birbirine bağlayan 9 kilometrelik yolda viraj düzenleme, yol genişletme ve sathi kaplama çalışmasına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yolların güvenliğinin ve konforunun arttırılması için çalışmalarına tüm ekipleriyle devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Saruhanlı ilçesi Apak Mahallesi’nde viraj düzenleme, yol genişletme ve sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Ali Öztozlu’ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri ve ilgili mahallelerinin muhtarları eşlik etti.

Ali Öztozlu inceleme ziyaretinde ilk olarak mahallede bulunan kahvede ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Öztozlu daha sonra yol yapım çalışmalarının devam ettiği güzergah üzerinde çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplere selam vererek, kolay gelsin dileklerini ileten Öztozlu, yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, 1,5 yıldır yapılan genişletme çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, "Son olarak geçtiğimiz kış ayı öncesinde genişletme çalışmaları, su geçişlerinin çalışmasını ve zemindeki temel çalışmasını tamamlamıştık. Kış aylarındaki yağışların sona ermesinin ardından yolda oturmalar oldu. Yol zeminini oluşturacak temel malzemesi tam şekliyle oturdu ve zemin sertleşti. Hava sıcaklıklarının müsait olmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile üst yapı kaplamasına başlamış bulunmaktayız. 5 kilometrelik kısmın kaplaması tamamlandı. Önümüzdeki günlerde kalan 4 kilometrelik kısmında kaplamasını tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.