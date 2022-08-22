Manisa Saruhanlı'da suyun kalitesi artırıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Şatırlar Mahallesinde içme suyu deposunun bakım onarımını yaparak hanelere daha verimli daha temiz ve kesintisiz su ulaşmasını sağladı. Bin 300 metre içme suyu hattı da döşenen mahallede su sorunu kalmadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarının bakım onarımını yaparak vatandaşlara temin edilen suyun kalitesini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı ilçesine bağlı Şatırlar Mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarım çalışması tamamlandı. Deponun fayans döşemeleri ve yalıtım sisteminin yapılmasıyla kayıp kaçakların önüne geçildi. Depoda boya badana işlemleri de yapılarak manevra odası yenilendi. Geçtiğimiz günlerde içme suyu hattı da döşenen mahallede su sorunu kalmadı.

Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu, “Geçtiğimiz yıl mahallemizde sondaj çalışması yapıldı. Bu sene de bin 300 metrelik içme suyu hattı döşendi. Başkanımıza talebimiz doğrultusunda içme suyu depomuzun zamanla deformasyona uğradığını belirttik. İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız güzel bir çalışma ile depoyu adeta yeni görünüme kavuşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.