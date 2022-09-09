Manisa Saruhanlı'da su sayaçları hane dışına taşınıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, 8,5 Milyon TL yatırım bedeli ile alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Saruhanlı ilçesi Kemiklidere Mahallesinde hane önüne montajı ücretsiz olarak yapılan uzaktan okumalı yeni nesil mekanik sayaçları yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kırsal mahallelerde hane içerisinde ya da avluda bulunan sayaçları hane önüne taşıma işlemlerine devam ediyor.

Bu kapsamda 8,5 Milyon TL yatırım bedeliyle alt ve üstyapı dönüşümü gerçekleşen Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesinde hane önüne montajı ücretsiz olarak yapılan uzaktan okumalı yeni nesil mekanik sayaçların montajları da tamamlandı.

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da mahalleye bir ziyaret gerçekleştirerek, uzaktan okumalı yeni nesil mekanik sayaçları yerinde inceledi. Başkan Akbaş’a incelemeleri esnasında Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Bayram Fidanoğlu, MASKİ Saruhanlı İlçe Şefi Serdar Özgedik ve mahalle muhtarı Ercan Çetin eşlik etti.

Sayaçların hane önüne taşınması ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulunan Abone İşleri Daire Başkanı Akbaş, kurum olarak altyapı ve üstyapı dönüşümü tamamlanan mahallerde hane içerisinden hane önüne montajı ücretsiz olarak yapılan uzaktan okumalı yeni nesil mekanik sayaçları taşıma işlemlerine devam ettiklerini söyledi. Akbaş, sayaçların hane içerisinde yer alması dolayısıyla vatandaşların evde olmadığı durumlarda personelin zorluk yaşadığına dikkati çekerek, bu sayede sayçların hem vatandaşlara, hem de okuma personeline kolaylık sağladığını kaydetti.