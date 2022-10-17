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Manisa Saruhanlı'da sağlıklı içme suyuna sağlıklı depo

Yerel 17.10.2022, 15:13
Manisa Saruhanlı'da sağlıklı içme suyuna sağlıklı depo

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi mahallesinde hayata geçirdiği 2 adet içme suyu deposu ve arıtma tesisi ile mahalleye modern sistemler ile kesintisiz ve daha sağlıklı bir içme suyu akışı sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 mahalle projesi kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi mahallesinde 18,5 Milyon TL yatırım maliyeti ile altyapı ve üstyapı dönüşümünü tamamladı.

Yatırım kapsamında mahalleye 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet arıtma tesisi kazandırıldı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, yetkili personel ile birlikte depolarda incelemelerde bulundu.

İçme suyu depolarında yetkili personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “İshakçelebi mahallemizde 20 kilometre kanalizasyon, 18 kilometre içme suyu hattı, 2 adet içme suyu deposu, bir adet arıtma tesisi ve 150 bin metrekare kilit parke döşeme işinin maliyeti 18,5 milyon TL. Depolarımız faaliyette ve mahallemize daha sağlıklı içme suyu akışı sağlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün büyük önem verdiği bu konuda il genelinde yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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