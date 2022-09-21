Manisa Saruhanlı'da menfez çalışmaları tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı. Yol geçişinin daha güvenli hale geldiği çalışma ile vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte hem ulaşım tekrar güvenilir hale geldi hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen mahalle muhtarı Zafer Deşek, “Mermer ve tomruk yüklü 150 adet kamyon her gün menfezin bulunduğu yol güzergahından geçiş yapıyor. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın da sıkça kullandığı bir yol. Yıllar önce yapılan menfez kullanılamaz hale geldiği için vatandaşlarımız yolu güvenli bir şekilde kullanamadı. MASKİ yetkilileri soruna anında çözüm üreterek, 10 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde muhteşem bir menfez inşa etti. Artık mahalle sakinlerimizde bu yolu sıkça kullanır hale geldi. Normalde farklı yoldan giden vatandaşlar artık yollarını kısaltarak bu güzergahı kullanabiliyorlar. Onlara da ekonomik olarak katkı sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay ve Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.