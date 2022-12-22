Manisa Saruhanlı'da dere yataklarının temizliğine devam

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlıKoldere Mahallesi’nde kış aylarında olası su taşkınlarını önlemek amacıyla bir kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlıKoldere mahallesinde yaklaşık 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi için önlem alındı.

Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, özellikle kış aylarında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Sağ olsun MASKİ ekipleri deremizi temizleyerek mahallemize rahat nefes aldırdı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.