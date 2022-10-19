Manisa Saruhanlı'da dere temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinde 500 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile birlikte yağmur nedeniyle taşınan malzemeler temizlenerek derenin düzenli akışı sağlanmış oldu.MANİSA (İGA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde doğayı korumak ve vatandaşlar için daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinde 500 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Derede, yağışların getirdiği, çakıl ve kum gibi malzemeler ile birlikte çıkan ot temizlendi. Böylece derenin düzenli akışı sağlanarak, kötü kokuya karşı önlem alınmış oldu.