Manisa Saruhanlı'da bir AAT'ye daha belgelendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının istediği yükümlülükleri yerine getirerek “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, oluşan atıkların, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan‘ Atık Yönetimi Yönetmeliği’ ve ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uygun olarak geri dönüşümünü ve bertarafını sağlamaya devam ediyor.

Bu çerçevede MASKİ tarafından başarılı bir şekilde işletilen Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yaptığı çalışmalarla “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.