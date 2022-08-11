Manisa Saruhanlı'da alt yapıya 'üst yapı' ayarı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli mahallesinde idarenin altyapı, Büyükşehir Belediyesinin de asfalt çalışmalarının ardından başlanan muayene baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının yol kotuna getirilme çalışmalarını yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli mahallesinde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan muayene baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının yol kotuna getirilmesi çalışmalarını yerinde takip etti.

Mahalle kahvesinde vatandaşlarla da bir araya gelen Çevik’e Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü ve MASKİ İlçe Şefi Serdar Özgedik, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığından şube müdürü Necip Kurtarıcı, yetkili personel, eski Büyükşehir Belediye meclis üyesi Süleyman Kahramanlar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Saruhanlı İlçe Başkanı ve Kayışlar mahalle muhtarı Baki Ulu da eşlik etti.

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Mütevelli mahallesinin merkez caddesinde çalışmalarına başlanan muayene baca kapaklarının ve yağmur suyu ızgara çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirterek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sıcak asfalt çalışmalarının ardından merkez cadde üzerindeki muayene baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının yol kotuna getirilmesi çalışmalarına hızla başladıklarını belirten Çevik, "Asfalt hizasından yüksek ya da alçakta bulunması sebebiyle trafik kazalarına, trafiğin aksamasına, çeşitli can ve mal kayıplarına neden olmaması amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz. İdare olarak mahallemizin altyapısını da yeniledik. Kış aylarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması, yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması adına bu çalışma büyük önem arz ediyor” dedi.