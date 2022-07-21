Manisa Saruhanlı'da 30 kilometrelik güzergahta yoğun çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde 6 mahallenin kullandığı 30 kilometrelik güzergah üzerinde viraj düzenleme ve yol genişletme çalışmasına başladı.MANİSA (İGFA) - Yolların güvenliğinin ve konforunun arttırılması için gerekli düzenlemeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde Şatırlar-Aydınlar-Hatıplar hattı ve bölgedeki mahallelerin yoğun olarak kullandığı 30 kilometrelik güzergahta tehlikeli virajları ortadan kaldırıyor ve yolları güvenli hale getiriyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da bu kapsamda Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyeleri, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, Saruhanlı Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kurtuldu, İzmir Kınık ilçesine bağlı Karadere Mahalle Muhtarı Hüseyin Daşçi ve bölge muhtarları ile birlikte inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, virajları almak suretiyle yollarımızı genişlettiklerini belirterek, İlerleyen süreçte yağışlardan dolayı meydana gelebilecek su baskınlarını engellemek adına su geçişlerini yapacaklarını söyledi. Kuruçay, en kısa zamanda yolun açılacağını söyledi.

Mahalle muhtarları ile vatandaşlar ise bölgedeki tehlikeli virajları ortadan kaldıran çalışma için teşekkürlerini dile getirdiler.