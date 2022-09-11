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Manisa Saruhanlı'da 13 litre verimlik yeni sondaj
Yerel 11.09.2022, 13:00
MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına saniyede 13 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı.
Saniyede 13 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.
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