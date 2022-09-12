Manisa Sarıgöllü üreticiler de zeytin kasalarına kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda bulunan üreticilerin gelirlerinin artması hayata geçirdiği proje kapsamında Sarıgöl ilçesinde 200 zeytin üreticisine 2 bin adet zeytin kasasını düzenlenen törenle dağıttı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla, üreticilere destek olmaya devam ediyor. Son olarak uygulamasını sürdürdüğü zeytin üreticilerine zeytin kasası dağıtımı projesi kapsamında Sarıgöl ilçesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törenle 200 üreticiye 2 bin adet zeytin kasası üreticilere teslim edildi.

Törene, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Manisa İl Tarım Ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Manisa tarımına katkı sunmak için birçok projede işbirliği yaptıklarını belirterek, son yıllarda özellikle artan bir şekilde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok tarımsal projeye birlikte imza attıklarını kaydetti.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, 70 milyon liralık proje içinde sulama kooperatiflerine verecekleri 48 bin metre boru bulunduğunu belirterek, "Hayvan üreticilerimiz için gölet yapımı, temizliği ve bakımı, arı üreticilerine destekler, 500 adet koç dağıtımı gibi projeler yer almaktadır. Tarım İl Müdürümüz de söyledi, onlarla birlikte ortak projelere imza attık, bunları da devam ettireceğiz. Üreticilerimize dağıttığımız zeytin kasaları da hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir Belediyesi imkanları dahilinde projelerimizi üretmeye, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.