Manisa Sarıgöl'e 10 ton kapasiteli taral doldurma tesisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi’ne 10 metreküp kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırdı.MANİSA (İGFA) - İl genelinde üreticilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde üreticilerin faydalanacağı 10 ton kapasiteli taral doldurma tesisinin yapımını tamamlayarak, çiftçilerin kullanımına sundu.
10 ton kapasiteli tesisinin mahallelerine kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. İlaçlama için kullanılacak suyun, kazandırdıkları tesis aracılığıyla kolaylıkla temin edileceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalı üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Öte yandan Büyükşehir ekipleri, atıl durumda bulunan sondajın bakım onarımını da yaparak değerlendirdi ve üreticilerin hizmetine sunuldu.
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