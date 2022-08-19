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Manisa Sarıgöl'de içme suyu için bir sondaj daha

Yerel 19.08.2022, 18:24
Manisa Sarıgöl'de içme suyu için bir sondaj daha

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına yeni bir sondaj kuyusu açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı.

Saniyede 10 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.

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