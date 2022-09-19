Manisa Sarıgöl'de 4,5 litre verimli sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına saniyede 4,5 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu daha açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için bir sondaj çalışması daha yaptı. Saniyede 4,5 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.

Mahalle Muhtarı Ercan Çınar, “Selimiye mahallemiz büyük bir mahalle. Gün geçtikçe de nüfus artışı oluyor. Bağlılarımız çok olduğu için içme suyu ihtiyacı da bir şekilde hasıl oluyor. Yeterli su getirebilmek adına MASKİ ekipleri önemli bir çalışma yaptı. 4,5 litre verime sahip su çıktı. İnşallah sonuçların olumlu gelmesi ile birlikte gerekli bağlantı çalışmaları yapılacak. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.