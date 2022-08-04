Manisa Salihli’nin geleceğine önemli yatırım

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Bahçecik mahallesinde yer alan mevcut içme suyu ana isale hattını yenilemek için hayata geçirilecek olan proje ile ilgili istişarelerde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Salihli’nin Bahçecik Mahallesinde doğal kaynak suyunu daha verimli bir şekilde ilçe merkezine taşımak için çalışmalarına devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış 7 bin 100 metrelik içme suyu ana isale hattını yenilemek için sahadaki ilk çalışmalara başladı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, proje ile ilgili istişarede bulunmak amacıyla Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak ve Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve İbrahim Karaca da yer aldı.

Proje ile ilgili detayları Belediye Başkanı Zeki Kayda ile paylaşan Genel Müdür Burak Aslay, “Salihli ilçemizin merkez mahallelerinin büyük kısmına içme suyu sağlayan Bahçecik kaynağı içme suyu isale hattında yapacağımız yenileme çalışması, daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlayacak, kayıp kaçak sorununun giderecek ve bunun sonucunda enerji tasarrufu elde edilecek" dedi.