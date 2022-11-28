Manisa Salihli'nin sosyo-ekonomik envanteri derlendi

Manisa'da Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ortak çalışmasıyla ilçenin toplumsal ve ekonomik verileri tek bir yayında birleştirildi.MANİSA (İGFA) - Salihli’nin sosyal hayatı ve ekonomi alanındaki durumunu gösteren derli toplu veri ihtiyacı, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin öğretim üyelerinin ortak çalışmasıyla giderildi.

Çalışmanın değerlendirilmesi amacıyla Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ve Oda Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Murat Koçtürkile proje ekibi, çalışmanın içeriği hakkında detaylı bilgi sundu.

Salihli’nin sahip olduğu değerlerin tespit edilerek, sosyo- ekonomik düzeyinin daha üst noktalara çıkarılması amacıyla, Oda’nın stratejik planındaki hedefler doğrultusunda hazırlanan envanterin Salihli’de yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar için de kapsamlı bir kaynak oluşturması öngörüldü. İlçenin sosyo-ekonomik durumu hakkında detaylı bir çalışma yapmayı göreve geldikleri ilk yıl düzenlenen stratejik plan belirleme toplantılarında karar verdiklerini belirten Salihli TSO Başkanı Yüksel, Salihli’nin mevcut potansiyelinin daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla gerekli verilerin ortaya konması için detaylı ve özverili çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Kapsamlı çalışmanın gerek araştırmacılar, gerekse de yatırımcılar için yararlı olmasını dileyen Yüksel, Prof. Dr. Kargın’a ve projede emeği geçen araştırmacılara teşekkürlerini sundu.

Salihli’nin Sosyo- Ekonomik Analizi çalışmasına katkı sunan isimler şunlar oldu: Prof. Dr. Mahmut Kargın, Doç. Dr. Doğan Bakırtaş, Doç. Dr. Süleyman Emre Özcan, Levent Kılınçaslan, Doç. Dr. Caner Demir, Doç. Dr. Aysun Kahraman, Araştırma Görevlileri Hasan Yazar,Serhat Çakmak ve Yunus Ediz.

Salihli’nin Sosyo- Ekonomik Analizi konulu 60 sayfalık envanter, önümüzdeki günlerde basılarak, ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılacağı öğrenildi.