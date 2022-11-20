Manisa Salihli'de yeni yerleşim bölgelerine yeni hat

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde yapılaşmanın yoğun olduğu 293 ve 297 sokakta 400 metrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamak adına yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde yapılaşmanın yoğun olduğu 293 ve 297 sokakta 400 metrelik içme suyu şebeke hattı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bu bölgede yerleşim sağlayan vatandaşlara kesintisiz ve daha kaliteli su imkanı sağlandı.

Mahalle muhtarı Sinan Akyol, “Biz yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Bu bölgede nüfus her geçen gün artıyor. MASKİ’nin yapılaşmanın arttığı bir zamanda içme suyu hattı döşemesi vatandaşları da memnun etti. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.