Manisa Salihli'de verimli sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kızılhavlu mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına saniyede 11 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Salihli ilçesine bağlı Kızılhavlu mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı. Saniyede 11 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.

Mahalle muhtarı Halil İbrahim Tutuk, “Mahallemizde su yetersizliği sorunu yaşıyorduk. Bu durumu MASKİ Genel Müdürlüğüne bildirdik. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri gerekli çalışmayı yaparak, sondaj açtı. Su 11 litre verime sahip. İnşallah artık su yetersizliği sorunu yaşamayacağız. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.