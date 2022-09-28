Manisa Salihli'de sulama kooperatiflerine boru desteğine devam

Tarımın başkenti Manisa’da üreticiye desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, su kaybını en aza indirmek ve tarımsal sulama maliyetini düşürmek amacıyla sulama kooperatiflerine boru desteğine devam ediyor.MANİSA (İGFA) - 2022 yılında kırsal kalkınma projelerine dev bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda sulama kooperatiflerine boru desteğinde bulunuyor.

Proje kapsamında Salihli Poyraz Sulama Kooperatifine 1000 metre, Salihli Bahçecik Sulama Kooperatifine 2020 metre, Salihli Allahdiyen Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 1761 metre, Salihli Taytan Sulama Kooperatifine 1100 metre olmak üzere toplamda 5 bin 881 metre boru dağıtımı yapıldı.

Salihli Poyraz Sulama Kooperatifi adına Muharrem Kurt, Salihli Bahçecik Sulama Kooperatifi adına Süleyman Şahin, Salihli Allahdiyen Sulama Kooperatifi adına Özhan Aktaş, Salihli Taytan Sulama Kooperatifi adına Rasim Dumlupınar boruları teslim alırken üreticiye sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini paylaştı.