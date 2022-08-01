Manisa Salihli'de MASKİ'den çalışma ziyareti

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa'nın Salihli ilçesine yaptığı ziyarette, görevli personelle toplantı yaparak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine ziyarette bulundu.

Ziyarette ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar ile görüşen Akbaş, daha sonrasında personel ile bir toplantı gerçekleştirdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Akbaş, her hizmette vatandaş odaklı çalışma anlayışıyla görevlerinin başında olduklarının altını çizdi.

Akbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda pandemi sürecinin başladığı günden bu yana vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

17 ilçede vatandaşları nabonelik iş ve işlemleri ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamaması için ilçelerimiz ile sürekli görüşme halinde olduklarını belirterek, "Yaptığımız işlerde koordineli bir şekilde çalışmak çok önemli. Biz de bu noktadan hareketle ilçelerimiz ile düzenli bir şekilde görüşerek, zaman zaman da hizmet binalarımızı ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.