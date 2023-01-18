Manisa Salihli'de kesintisiz su için çalışıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Eminbey mahallesinde bulunan ana içme suyu deposu ile Çiftlik bağlısı arasında bulunan içme suyu kollektör hattında 1.5 kilometrelik yenileme çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha kaliteli ve verimli içme suyu sağlamak adına il genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, İçme Suyu Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Eminbey mahallesinde bulunan ana içme suyu deposu ile Çiftlik bağlısı arasında bulunan içme suyu kollektör hattında 1.5 kilometrelik yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla birlikte mahalle sakinlerine kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlandı.

Çalışmalarla ilgili fikirlerini belirten Eminbey mahalle muhtarı Feridun Bozkaya, “Mahallemizde bulunan mevcut içme suyu kollektör hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar güzel. Ekipler ellerinden geleni yaptılar. MASKİ’nin çalışmalarından memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.