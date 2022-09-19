Manisa Salihli'de Kapancı'ya alt yapı ziyareti

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kapancı Mahallesi'nde kısmi yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Salihli ilçesine bağlı Kapancı Mahallesini ziyaret etti.

Ziyarette; Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Depolar Sevk ve İdare Şube Müdürü Tunca Doğan, Kanalizasyon Dairesi Şube Müdürlerinden Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar da yer aldı.

Çevik, ilk olarak daha önce döşenen 400 metrelik yağmur suyu hattı güzergahında incelemelerde bulundu.

Mahalle Muhtarı Ali Ortayol ile de görüşen Çevik, yapılması planlanan ilave hat döşeme işi için ekiplerin gerekli kontrolleri gerçekleştireceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Mahalle Muhtarı Ali Ortayol’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri takdim edildi.