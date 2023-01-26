Manisa Salihli'de içme suyu hatlarına bakım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Mersinli mahallesinde sürekli arıza veren ve tarım arazisi içerisinden geçen içme suyu hattında 350 metrelik yön değiştirme çalışması yaparak, hanelere ulaşan içme suyunun daha verimli ve kesintisiz olmasını sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha kaliteli ve verimli içme suyu sağlamak adına il genelindeki çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, İçme Suyu Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Mersinli mahallesinde sürekli arıza veren ve tarım arazisi içerisinden geçen içme suyu hattının 350 metrelik bölümünde yön değiştirme çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar da çalışmaları yerinde takip etti. Tamamlanan çalışma ile vatandaşlara ulaşan suyun kesintisiz ve verimli olması sağlandı.

Mahalle muhtarı Ali Yaman, “Mahallemizin içme suyu hattının bir bölümünde sürekli arıza yaşanıyordu, kesintiler oluyordu. Ayrıca tarım arazisi içerisinden geçtiği için de problem teşkil ediyordu. MASKİ ekipleri yön değiştirme çalışması ve yenileme ile hattı sağlamlaştırdı. Sorun kalmadı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.