Manisa Salihli'de içme suyu depoları tadilatta

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesinde 150 tonluk içme suyu deposunun bakım-onarımında sona yaklaştı. Yapılan çalışma ile hanelere daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırmanın yanı sıra su kayıplarına da son verilecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hanelere daha sağlıklı su ulaştırmak ve su kayıp, kaçaklarına son vermek amacıyla içme suyu deposu tadilatlarına devam

ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalara Salihli’nin Hacıhıdır Mahallesinde de depo tadilatında sona gelindi.

150 tonluk içme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenileniyor. Depoda son olarak dışarından herhangi bir müdahalenin önüne geçmek için himaye çiti ile çevrilecek.