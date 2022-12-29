Manisa Salihli'de girişimci kadınlar ödüllendirildi

Başarılı girişimci kadınlar, ulusal platformda aldıkları ödüllerden sonra Salihli TSO tarafından da onore edildi.MANİSA (İGFA) - Salihli’de girişimcilik hikayelerine sürekli yeni halkalar eklenirken, kadınların bu alandaki başarıları da dikkat çekiyor. Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sardes Gıda, kadın istihdamına yaptığı katkılar nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ödüle layık görüldü.

Üç yıl önce örgü bebek kıyafetleri pazarına adım atan Mandalina Bebek firması ise TOBB, Habitat Derneği ve Coca Cola şirketinin yürüttüğü “Kız KardeşimProjesi”nden iş geliştirme hibesi kazandı.

Salihlili kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması konusunda yıllardır çaba göstererek onlara çeşitli imkanlar sunan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Oda bünyesinde yer alan Girişimci Kadınlar Kurulu vasıtasıyla bu alanda desteklerini sürdürüyor. Salihlili girişimci kadınların ulusal platformda aldığı ödül ve hibelerden son derece memnun olan Salihli TSO yönetimi, iki başarılı kadın girişimci Figen Demir ve Selma Yağcıköse için, Oda’nın Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte bir ödül seremonisi düzenledi.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Oda’nın Meclis Salonu’nda düzenlenen seremonide bir konuşma yaparak, Salihlili kadınların iş alanında gösterdiği başarılardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.