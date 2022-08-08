Manisa Salihli'de ara seçim muhtarlarına 'hayırlı olsun' ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Haziran ayında yapılan ara seçimlerde muhtar seçilen Salihli ilçesine bağlı Caferbey ve Kırveli mahalle muhtarlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Salihli'de yapılan ara seçimlerde göreve gelen yeni muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Daire Başkanı Aksoy, Caferbey Mahallesi Muhtarı Hürol Işık ve Kırveli Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Kanat’a personeliyle birlikte yaptığı ziyaretlerde Gümüş Mahallesi'nde 2 dönemdir muhtarlık görevinde bulunan Faruk Bayram’a da uğradı. Ziyarette yapılan hizmetler ve talepler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Büyükşehir heyeti, Salihli ziyareti kapsamında geçtiğimiz günlerde vefat eden Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ayhan Gezdir'in ailesine de taziye ziyareti gerçekleştirdi. Acılı aileye Başkan Ergün’ün de taziye dileklerini ileten Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.