Manisa Salihli'de altyapı yatırımları sürüyor
MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi Musalar Bağlısında da 1 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde 154 Mahalle Projesiyle altyapı yatırımlarına devam ediyor.
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Salihli’nin Kemerdamları Mahallesinde 23 kilometrelik altyapı çalışmasının ardından mahallenin Musalar Bağlısında da içme suyu hattı döşeme gerçekleştirildi.
Vatandaşların daha kesintisiz su tüketmesi için yapılan çalışma için mahalle sakinleri MASKİ’ye teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız da, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e yatırım ve hizmetleri için teşekkür etti.
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