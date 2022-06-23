Manisa Salihli'de 12 bin adet üzüm sepeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de bin 200 üreticiye 12 bin adet üzüm sepeti dağıtıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde 'Üzüm Üreticilerine 100 bin Sepet Desteği' projesinde üzüm sepetleri üreticilere dağıtılmaya devam ediliyor.

Proje kapsamında Salihli'de de bin 200 üreticiye 12 bin sepet dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kırsala sağladığı desteklerden bahseden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, geçen yıl 100 bin fidan dağıtıldığını, bu yıl da hedeflerinin 150-200 bin adet olduğunu belirterek, "Hayvan içme suyu göletleri yapımı ve temizlikleri, Taral doldurma istasyonları, arıcılara verdiğimiz destekler devam ediyor. 100 bin üzüm sepetini 10 bin üreticimizle buluşturuyoruz. Önümüzdeki ay da 60 bin zeytin kasasını 6 bin üreticimize buluşturacağız. 9 tanesi Salihli ilçemizde olmak üzere toplam 34 sulama kooperatifimize 40 bin metre sulama borusu ihalemizi yaptık. Bunun da değeri 7 milyonun üzerinde. Bunun da dağıtımına önümüzdeki ay başlanacak" diye konuştu.