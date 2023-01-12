Manisa öncü çalışmalarla afeti yaşamadı

Manisa’da 10 Ocak Salı günü akşam saatlerinde başlayan ve 11 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam eden kuvvetli yağışlarda il merkezine metrekareye 74.8 Kilogram yağış düştü. Manisa’da metrekareye düşen yağış miktarı yüksek olmasına rağmen MASKİ tarafından yapılan altyapı çalışmaları sayesinde afet durumu yaşanmadı.MANİSA (İGFA) - Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına il genelinde kanalizasyon hatları ve yağmur suyu yatırımları ile dere ıslah çalışmalarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Meteoroloji’nin yağış uyarısı öncesinde de rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarını sıklaştırmıştı.

Kentte 10 Ocak 2023 saat: 06.00 ile 11 Ocak 2023 saat: 06.00’da kuvvetli yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu 24 saat içerisinde Manisa’da ilçe ilçe metrekareye düşen yağış miktarı verilerini yayınladı. Meteoroloji’den alınan verilere göre Manisa’da en çok yağış merkez ilçelere düştü. Şehzadeler ilçesine metrekareye 74,8 kilogram, Kırkağaç’ta metrekareye 69 kilogram, Yunusemre’ye ise metrekareye 66,4 Kilogram yağış düştü.

MASKİ EKİPLERİ KENTTE AFET DURUMUNUN YAŞANMASININ ÖNÜNE GEÇTİ

MASKİ tarafından hayata geçirilen altyapı yatırımlarının önemi, kuvvetli yağışlarda ortaya çıktı. Metrekareye düşen yağış miktarının 74 kilogramlara ulaştığı Manisa’da ciddi taşkınlar ve su baskınları oluşmadı. Bölgesel su birikintilerine ise anında müdahale eden MASKİ ekipleri kentte afet durumunun yaşanmasının önüne geçti. Rutin çalışmaların yanı sıra Manisa’da etkili olan şiddetli fırtına esnasında Büyükşehir ekipleri anında müdahalede bulunurken, aşırı yağış esnasında da MASKİ ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gece boyunca çalışmalar gerçekleştirdi. 185 ÇÖZMER’in de gece boyunca ekiplerle koordineli bir şekilde çalışmasıyla kentte ciddi bir durum yaşanmadı.