Manisa'nın yardımları en uç noktalara ulaştırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde vatandaşlara yardımların ulaştırılması noktasında çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan ve 10 ilimizi etkileyen depremlerin ardından ilk andan itibaren tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaraların sarılması için çalışmalarını kararlılık ve özveriyle sürdürüyor.

Arama-kurtarma, enkaz, ayni yardımların sevkiyatı, lojistik destek gibi çok sayıda çalışmada aktif rol üstlenen Büyükşehir, temel ihtiyaç yardımlarının ulaşılması zor olan bölgelere ulaştırılması noktasında da büyük çaba sarf ediyor.

Yardımların en ücra noktaya kadar ulaşabilmesi için bölgeye gönderilen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne ait 25 arazi aracı ve 50 personel, deprem felaketiyle sarsılan illere bağlı köy ve beldelere insani yardımları ulaştırmaya devam ediyor. AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonuyla temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet, gıda malzemeleri ve hijyen ürünlerinin yanı sıra depremden etkilenen çocuklara oyuncakların ulaştırılmasına destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yardımların ulaştırılması gereken ancak araçların gidemediği bölgelerde ise Türk Hava Kuvvetlerine bağlı helikopterler devreye giriyor.